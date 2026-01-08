Milionario 81 anni | chi è il re della cosmesi Lauder l' amico che ha messo in testa a Trump l' idea di acquistare la Groenlandia

Un approfondimento sulla figura di Ronald Lauder, 81 anni, noto come il “re della cosmesi” e presidente del Congresso Ebraico Mondiale. Imprenditore di successo e finanziatore della campagna di Trump, recentemente ha avviato investimenti in Groenlandia. La sua influenza e le sue iniziative nel settore economico e geopolitico sono al centro di attenzione, suscitando interesse sulle sue strategie e sul ruolo che ricopre nel panorama internazionale.

