Milionario 81 anni | chi è il re della cosmesi Lauder l' amico che ha messo in testa a Trump l' idea di acquistare la Groenlandia
Un approfondimento sulla figura di Ronald Lauder, 81 anni, noto come il “re della cosmesi” e presidente del Congresso Ebraico Mondiale. Imprenditore di successo e finanziatore della campagna di Trump, recentemente ha avviato investimenti in Groenlandia. La sua influenza e le sue iniziative nel settore economico e geopolitico sono al centro di attenzione, suscitando interesse sulle sue strategie e sul ruolo che ricopre nel panorama internazionale.
Secondo «Politiken», il milionario imprenditore e presidente del Congresso Ebraico Mondiale, già finanziatore della campagna elettorale di Trump, ha lanciato di recente una serie di investimenti in Groenlandia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
