miley cyrus charli xcx snoop dogg tra i presentatori dei golden globes 2026

Miley Cyrus, Charli xcx, Snoop Dogg, Amanda Seyfried, Queen Latifah, Julia Roberts, Kevin Bacon e Joe Keery si aggiungono al folto elenco di presentatori dei Golden Globes 2026. La cerimonia andrà in onda in diretta domenica 11 gennaio su CBS, in streaming su Paramount+ negli Stati Uniti. Alla conduzione ci sarà la comica Nikki Glaser per il secondo anno consecutivo. Miley Cyrus è candidata per la migliore canzone originale per la co-scrittura Dream as One di Avatar: Fire and Ash con Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen. Keery, una delle star di Stranger Things, ha avuto successo anche come artista con il nome di Djo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

