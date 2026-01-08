Milano egiziano 24enne accoltella poliziotto 22enne in via Cascina Barocco altro agente gli spara a una gamba per fermarlo - VIDEO

A Milano, in via Cascina Barocco, un episodio di violenza ha coinvolto un giovane egiziano di 24 anni che ha aggredito un poliziotto, ferendolo con un coltello. Un altro agente ha risposto sparando a una gamba dell'aggressore per fermarlo. L’intervento, nato da una segnalazione di molestie, si è concluso con l’arresto dell’uomo per tentato omicidio e il ricovero dei poliziotti feriti.

Intervento per un uomo molesto finisce nel sangue a Baggio: poliziotto ferito da due fendenti, l'aggressore colpito alla gamba e arrestato per tentato omicidio Terrore in via Cascina Barocco, a Milano. Un egiziano 24enne irregolare ha accoltellato per due volte con un taglierino un agente.

