Milano Cortina 2026 mostra l’Italia al mondo con le Beauty Cameras

Milano Cortina 2026 utilizza dodici Beauty Cameras remote per condividere con il mondo i paesaggi e le città italiane durante l’evento olimpico. Questa tecnologia permette di offrire una panoramica autentica e coinvolgente delle località ospitanti, valorizzando il patrimonio culturale e naturale dell’Italia. La copertura mira a raccontare in modo semplice e diretto l’esperienza delle Olimpiadi, rendendo più accessibile e immediata la connessione con il pubblico internazionale.

grazie a dodici telecamere remote che racconteranno paesaggi iconici e città ospitanti durante la copertura olimpica globale. Dodici telecamere coordinate da remoto manderanno in tutto il mondo le cartoline più belle dai territori di quest'edizione dei Giochi Invernali, insieme a due studi in piazza Duomo e due studi nella venue Olimpica di Livigno Snow Park con vista sulle piste di gara: sono alcune delle peculiarità che caratterizzeranno la copertura televisiva di Milano Cortina 2026. L' Olympic Broadcasting Services, struttura del Comitato Olimpico Internazionale responsabile della produzione televisiva, radiofonica e digitale, e Fondazione Milano Cortina 2026, tramite la funzione Broadcast Services, hanno lavorato a stretto contatto per offrire riprese sportive innovative, valorizzando al tempo stesso il Paese e i territori ospitanti. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Milano Cortina 2026 mostra l’Italia al mondo con le Beauty Cameras Leggi anche: Milano Cortina 2026, l'Italia torna al centro del mondo Leggi anche: Skeleton, l’Italia si lancia con il coltello tra i denti verso la Coppa del Mondo e Milano Cortina 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano Cortina 2026: le mostre su Olimpiadi, sport e montagna; Verso Milano-Cortina 2026, nel segno dell’azzurro; Tra arte, sport e inclusione. La mostra di Fulvio Morella per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: la mostra fotografica ‘A Visionary at Altitude – N vijionar sö alalt’. La fiamma olimpica arriva a Moncalieri: al Castello la mostra La principessa che amava lo sport - A Moncalieri, in occasione del passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, il Castello ospita la mostra La principessa che amava lo sport fino al 22 febbraio. mentelocale.it

