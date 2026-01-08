Milano Cortina 2026 mostra l’Italia al mondo con le Beauty Cameras

Milano Cortina 2026 utilizza dodici Beauty Cameras remote per condividere con il mondo i paesaggi e le città italiane durante l’evento olimpico. Questa tecnologia permette di offrire una panoramica autentica e coinvolgente delle località ospitanti, valorizzando il patrimonio culturale e naturale dell’Italia. La copertura mira a raccontare in modo semplice e diretto l’esperienza delle Olimpiadi, rendendo più accessibile e immediata la connessione con il pubblico internazionale.

grazie a dodici telecamere remote che racconteranno paesaggi iconici e città ospitanti durante la copertura olimpica globale. Dodici telecamere coordinate da remoto manderanno in tutto il mondo le cartoline più belle dai territori di quest'edizione dei Giochi Invernali, insieme a due studi in piazza Duomo e due studi nella venue Olimpica di Livigno Snow Park con vista sulle piste di gara: sono alcune delle peculiarità che caratterizzeranno la copertura televisiva di Milano Cortina 2026. L' Olympic Broadcasting Services, struttura del Comitato Olimpico Internazionale responsabile della produzione televisiva, radiofonica e digitale, e Fondazione Milano Cortina 2026, tramite la funzione Broadcast Services, hanno lavorato a stretto contatto per offrire riprese sportive innovative, valorizzando al tempo stesso il Paese e i territori ospitanti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

