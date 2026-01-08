Milano capitale dell’hockey Scudetto e coppa in palio

Milano si prepara ad accogliere l’evento più importante dell’hockey su ghiaccio. Dopo un lungo percorso di costruzione e alcune difficoltà, la Santagiulia Ice Hockey Arena è finalmente pronta per l’inaugurazione. L’appuntamento segna l’inizio di una nuova stagione ricca di sfide, con scudetto e coppa in palio. Una tappa fondamentale per la crescita di questo sport nella capitale lombarda.

L’atteso momento è arrivato. Dopo i ritardi durante la costruzione, le pesanti critiche della federazione americana e le tante incertezze, la Santagiulia Ice Hockey Arena è pronta per essere inaugurata. Da domani fino a domenica il nuovissimo palazzetto ospiterà le Milano Hockey Finals che assegneranno due dei più importanti titoli italiani della disciplina. A partire dalle finali di Coppa Italia IhL, che vedranno impegnata anche Varese. I Mastini domani sera alle ore 20 sfidano la corazzata Caldaro. I tirolesi sono primi in campionato e quasi assoluti dominatori, mentre i lombardi vengono da un periodo difficile fatto di appena un successo nelle ultime quattro gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

