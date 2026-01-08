Milan Pulisic | Voglio continuare a fare gol e vincere partite Il Genoa? Tosto Noi …

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha commentato l’imminente sfida contro il Genoa, sottolineando la sua volontà di continuare a segnare e contribuire alle vittorie della squadra. Prima di Milan-Genoa, match della 19ª giornata di Serie A, ha evidenziato la forza del avversario, definendolo “tosto”. La partita si giocherà alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pulisic: “Voglio continuare a fare gol e vincere partite. Il Genoa? Tosto. Noi …” Leggi anche: Pulisic dopo Torino-Milan: “Due giorni fa malato, oggi stavo meglio. Voglio fare più gol e assist” Leggi anche: Manfredi: “Voglio continuare a fare il sindaco di Napoli” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Non giocano mai insieme, ma segnano più di tutti: Milan, il paradosso di Leao e Pulisic; Milan-Genoa, Pulisic con Leao. Allegri già fa i conti; La conferenza stampa di Allegri LIVE; Milan ancora in difficoltà in attacco: da Leao a Pulisic, passando per Nkunku e Fullkrug, le opzioni di Allegri per il Cagliari. Manchester United su Pulisic, Reyna: "Non sono affari miei, ma al Milan sta volando..." - Chi conosce benissimo Christian Pulisic è sicuramente Giovanni Reyna, che ci ha giocato insieme nel Borussia Dortmund e negli Stati Uniti. tuttomercatoweb.com

Milan, Pulisic: “Il nostro obiettivo è lo scudetto. Nazionale? Giusto pensare al recupero” - Le parole di Christian Pulisic ai microfoni di CBS Sports sull’infortunio che lo ha colpito e sulla sua assenza in nazionale Dopo essersi infortunato proprio con la maglia della propria nazionale nell ... gianlucadimarzio.com

Inter-Milan 0-1, Pulisic e Maignan eroi del derby - Thuram: "E' la squadra più forte d’Europa sul contropiede insieme al Real Madrid" - Inter, Thuram: "Il Milan, come il Real Madrid, è la squadra più forte d’Europa su contropiede" La grande parata di Maignan sul colpo di testa? affaritaliani.it

Dopo più di un mese #Leao e #Pulisic partiranno insieme dal 1’ nell’attacco del #Milan, evento raro in questa stagione. Cosa vi aspettate da loro due - facebook.com facebook

Milan-Genoa: Pulisic con Leao, Allegri già fa i conti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.