Milan Pulisic pre Genoa | Io e Rafa non siamo centravanti classici ma giochiamo bene

Prima di Milan-Genoa, Christian Pulisic ha commentato a 'DAZN' la propria posizione in campo, sottolineando che lui e Rafa non sono centravanti tradizionali, ma si adattano bene al sistema di gioco del Milan. La partita, valida per la 19^ giornata di Serie A, si disputerà questa sera alle 20:45 a San Siro. Pulisic ha evidenziato l'importanza di contribuire alla squadra con il suo stile di gioco.

