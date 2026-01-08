Il Milan Primavera ha comunicato un infortunio serio per Andrea Di Siena, che ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con coinvolgimento dei legamenti. La società sta valutando l’opportunità di un intervento chirurgico. La situazione sarà monitorata nei prossimi giorni per definire il percorso di cura più adeguato.

Brutte notizie in casa Milan Primavera. Andrea Di Siena ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con interessamento capsulo-legamentoso. L’infortunio ha imposto l’immediata sospensione dell’attività agonistica. Gli accertamenti effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato un quadro clinico che richiede cautela. Il giocatore ha già iniziato le prime terapie per ridurre il gonfiore articolare e nei prossimi giorni verrà sottoposto a una valutazione specialistica ortopedica, decisiva per stabilire l’entità del danno e i tempi di recupero. Non è esclusa, allo stato attuale, l’ipotesi di un intervento chirurgico, che verrà presa in considerazione solo dopo ulteriori consulti medici. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Primavera, infortunio serio per Di Siena: si valuta l’operazione

Leggi anche: Infortunio Dumfries, operazione sempre più vicina: l’Inter valuta il mercato di gennaio

Leggi anche: Infortunio Gimenez, ansia in casa Milan! Si allungano i tempi per il recupero dell’attaccante rossonero? Allegri valuta le alternative

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Primavera, il Milan di Renna trova una grande vittoria: Castiello stende la Roma; Cagliari in ansia per l’infortunio di Esposito: stop contro il Milan e tempi da valutare; Chi è Matteo Lavelli: il classe 2006 che ha debuttato in Serie A durante Inter-Bologna; Milan, chi è l'astro nascente Luca Menon: numeri clamorosi in U17, possibile il salto in Primavera?.

Primavera, Mister Renna sorride: “Partita molto combattuta, i ragazzi hanno reagito bene dopo il pari” - Il Milan primavera porta a casa tre punti d'oro per la classifica contro una Roma che ha giocato una bellissima partita. milannews.it