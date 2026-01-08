Milan pressing su Gatti | Allegri lo vuole in difesa

Il Milan ha avviato discussioni con la Juventus per Federico Gatti, considerato un possibile rinforzo per la difesa. Nei giorni recenti, i contatti tra le due società sono aumentati, segnando un passo importante nella trattativa. Gatti rappresenta un profilo che potrebbe rafforzare il reparto arretrato rossonero, in linea con le esigenze del club in vista della prossima stagione.

Il Milan accelera su Federico Gatti. Nelle ultime ore il club rossonero ha intensificato i contatti esplorativi per il centrale della Juventus, profilo ritenuto ideale per rinforzare la linea arretrata. A spingere è Massimiliano Allegri, che considera Gatti una priorità tecnica e umana. Come riportato dalla redazione de Stilejuventus.com, la posizione della Juventus è cambiata rispetto a inizio stagione. Il difensore, reduce da settimane fuori dal progetto per problemi fisici, è vicino al rientro ma il nuovo assetto difensivo ha ridotto le sue certezze. Le gerarchie si sono consolidate e lo spazio potrebbe non essere più lo stesso, fattore che apre uno scenario concreto sul mercato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

