Milan Longo su Maignan | Ascolta il suo procuratore ma alla fine decide lui

Daniele Longo, esperto di mercato, ha commentato in esclusiva il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Secondo Longo, il portiere ascolta il suo procuratore, ma alla fine è lui a prendere le decisioni definitive. La questione resta aperta, e il rinnovo del giocatore è ancora in fase di definizione, con l’atleta che mantiene un ruolo centrale nel processo.

Rinnovo Maignan, Moretto: "Il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore"

Milan, ascolta Braida: "Maignan? Se vuoi vincere trofei, va blindato. Devi tenerti stretto i campioni che hai"

