Ecco come seguire Milan-Genoa: streaming live e diretta tv. La partita si gioca giovedì 8 gennaio 2026 alle 20:45 allo stadio San Siro, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. Di seguito troverai le informazioni su come e dove poter seguire l'incontro, con le probabili formazioni e dettagli sulla trasmissione.

Milan Genoa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. MILAN GENOA STREAMING TV – Oggi, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 20,45 Milan e Genoa scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Genoa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Milan e Genoa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Milan Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

