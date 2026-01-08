Milan-Genoa panchina numero 200 in rossonero per mister Allegri | tutti i numeri
Massimiliano Allegri raggiunge la panchina numero 200 con il Milan durante la partita contro il Genoa, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. Un traguardo importante che testimonia la sua lunga esperienza e il suo ruolo centrale nel club rossonero. In questa occasione, si analizzano i numeri e le statistiche legate a questa significativa tappa della sua carriera con il Milan.
Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, tocca quota 200 panchine con il Milan in occasione della sfida interna al Genoa di Daniele De Rossi, valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025-2026. Numeri e statistiche dell'allenatore livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Allegri Milan, società sorpresa dalle dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il Pisa? Spunta un retroscena. Ecco tutti i dettagli!
Leggi anche: Tomori Milan, trattativa in corso: il difensore rossonero è al centro del nuovo progetto rossonero del tecnico Allegri
Milan, Allegri con i titolari: Leao-Pulisic davanti. Loftus va in panchina; Torna la coppia Leao-Pulisic: così Milan-Genoa; Milan-Genoa: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla; Dove vedere Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa di oggi in tv.
Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Gabbia, c’è la coppia Leao-Pulisic - Le scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi per il posticipo della 19a e ultima giornata del girone d’andata. eurosport.it
Milan, Allegri: «Si è alzata la quota Champions. Leao deve pensare a fare gol» - Ospita il Genoa e per Massimiliano Allegri sarà la panchina numero 200 con ... msn.com
Milan-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - 0 il 15 dicembre 2024), solo una volta hanno registrato tre pareggi interni di fila in casa dei ... sport.sky.it
Match Preview Tutto su Milan-Genoa, la prima del 2026 a San Siro x.com
Milan-Genoa Sensazioni - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.