Milan-Genoa panchina numero 200 in rossonero per mister Allegri | tutti i numeri

Massimiliano Allegri raggiunge la panchina numero 200 con il Milan durante la partita contro il Genoa, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. Un traguardo importante che testimonia la sua lunga esperienza e il suo ruolo centrale nel club rossonero. In questa occasione, si analizzano i numeri e le statistiche legate a questa significativa tappa della sua carriera con il Milan.

Milan, Allegri: «Si è alzata la quota Champions. Leao deve pensare a fare gol» - Ospita il Genoa e per Massimiliano Allegri sarà la panchina numero 200 con ... msn.com

Milan-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - 0 il 15 dicembre 2024), solo una volta hanno registrato tre pareggi interni di fila in casa dei ... sport.sky.it

Match Preview Tutto su Milan-Genoa, la prima del 2026 a San Siro x.com

Milan-Genoa Sensazioni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.