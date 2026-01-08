Milan-Genoa LIVE risultato in diretta della partita di Serie A

Segui la diretta di Milan-Genoa, partita valida per la Serie A. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale, con la cronaca minuto per minuto e il risultato aggiornato al termine dell'incontro. Rimani informato su tutte le fasi della partita in modo chiaro e preciso.

La diretta live di Milan-Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Genoa-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Leggi anche: Roma-Genoa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma-Genoa LIVE; Alla Roma basta mezz'ora per battere De Rossi: col Genoa finisce 3-1, Gasp è quarto; Milan-Genoa: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla; Cagliari-Milan 0-1, Leao gol e Allegri torna primo in Serie A.

Milan-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - 0 il 15 dicembre 2024), solo una volta hanno registrato tre pareggi interni di fila in casa dei ... sport.sky.it