Milan-Genoa Allegri va sul sicuro | formazione tipo e zero calcoli

A poche ore da Milan-Genoa, valida per la 19ª giornata di Serie A, l’ambiente rossonero conferma l’intenzione di scendere in campo con la formazione migliore, senza fare calcoli. Allegri punta sulla solidità e sull’esperienza dei suoi giocatori, mantenendo un approccio prudente e concentrato sulla partita. La sfida si presenta come un’occasione importante per i rossoneri di consolidare la classifica e proseguire il cammino senza distrazioni.

A poche ore da Milan-Genoa, valida per la 19ª giornata di Serie A, il messaggio che filtra dall'ambiente rossonero è diretto: nessun calcolo, si va con i migliori. Dopo il successo dell'Inter a Parma e il pari del Napoli con il Verona, la classifica impone risposte immediate. E Massimiliano Allegri sembra intenzionato a darle senza esperimenti. Il Milan si presenterà in campo con il suo 3-5-2 più affidabile, una scelta che parla di equilibrio e solidità prima ancora che di spettacolo. Allegri punta sull'undici di riferimento. La linea è stata tracciata già in conferenza stampa e confermata nelle ore successive.

Verso Milan-Genoa: Pulisic-Leao dal 1', in difesa tornano Gabbia e Pavlovic - 2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. milannews.it

Genoa a San Siro con il Milan (giovedi 8 gennaio, 20.45) a caccia di un miracolo - Ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie A, con il Grifone che è di scena a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. ligurianotizie.it

#Genoa, i convocati di #DeRossi per il #Milan. Tanti assenti x.com

Oggi è il giorno di Milan-Genoa, fate il vostro pronostico sul match in programma questa sera! #MilanNews24 - facebook.com facebook

