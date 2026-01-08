Milan-Genoa 1-1 rimonta incompleta | rigore sbagliato al 99’ San Siro resta sospeso

Il match tra Milan e Genoa termina con un pareggio 1-1, segnato da una rimonta incompleta e dal rigore sbagliato al 99’. La partita, caratterizzata da momenti di tensione e nervosismo, lascia San Siro con un punto che, nonostante la volontà di vincere, rappresenta un risultato deludente. Una serata difficile per il Milan, che non è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio.

Il Milan esce da San Siro con un punto che sa di occasione sprecata e che racconta una serata nervosa, spezzata, a tratti surreale. Contro un Genoa compatto e cinico, la squadra di Allegri accarezza la rimonta fino all’ultimo secondo, poi inciampa sul momento che avrebbe potuto cambiare tutto. Finisce 1-1, con la sensazione diffusa che il risultato dica meno di quanto abbia raccontato la partita. Milan-Genoa, un pareggio che lascia scorie. Il tabellino fotografa un pari, ma la cronaca parla di una gara piena di episodi, di ribaltamenti emotivi e di dettagli che pesano come macigni. Il Genoa passa, il Milan rincorre, sfiora il sorpasso, lo vede annullato, lo ritrova nel recupero e poi lo perde di nuovo dal dischetto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

