Milan-Genoa 1-1 rimonta incompiuta a San Siro | rigore sbagliato al 99’

Nel match tra Milan e Genoa, terminato 1-1, si è vissuto un finale emozionante con un rigore sbagliato al 99’. San Siro ha assistito a una partita equilibrata, conclusa con una rimonta incompiuta per i rossoneri. La sfida ha messo in evidenza l’intensità e la tensione di un incontro deciso negli ultimi istanti, lasciando un’eco di rammarico tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

San Siro trattiene il respiro fino all'ultimo, poi resta con una sensazione addosso difficile da smaltire. Milan-Genoa finisce 1-1, ma il risultato è solo la superficie di una partita che ha cambiato volto più volte e che, nel finale, ha messo tutti davanti alla parte più crudele del calcio. Il pareggio arriva tardi, il colpo del possibile sorpasso ancora più tardi. E quando tutto sembra pronto per essere ribaltato, il pallone vola sopra la traversa e chiude la notte. Il Milan cercava continuità, il Genoa sopravvivenza. Ne è uscita una gara tesa, nervosa, piena di episodi, in cui la logica ha provato a farsi largo senza riuscirci fino in fondo.

Milan-Genoa (1-1), le pagelle: Fofana scivola sul più bello (4), Bartesaghi fa rimpiangere Theo (5), Leao evita la sconfitta (6) - Lorenzo Colombo, il ragazzo cresciuto con la maglia del Milan addosso, rovina la serata a Massimiliano Allegri, le sue duecento panchine in rossonero.

Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99'

Serie A'da Milan - Genoa karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Stasera dopo partita AC Milan Genoa in diretta su #milancommunity Vi aspetto https://youtube.com/@milancommunitytvsi=cDG8LfSPzxTo07tr - facebook.com facebook

