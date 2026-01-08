Milan-Genoa 1-1 rimonta incompiuta a San Siro | rigore sbagliato al 99’

Nel match tra Milan e Genoa, terminato 1-1, la partita è rimasta aperta fino all'ultimo secondo. Un rigore sbagliato al 99’ ha impedito ai rossoneri di conquistare i tre punti, lasciando il pubblico di San Siro con un senso di incompiuto. Una gara equilibrata che ha mostrato impegno e tensione, concludendosi senza il risultato sperato per entrambe le squadre.

San Siro trattiene il respiro fino all'ultimo, poi resta con una sensazione addosso difficile da smaltire. Milan-Genoa finisce 1-1, ma il risultato è solo la superficie di una partita che ha cambiato volto più volte e che, nel finale, ha messo tutti davanti alla parte più crudele del calcio. Il pareggio arriva tardi, il colpo del possibile sorpasso ancora più tardi. E quando tutto sembra pronto per essere ribaltato, il pallone vola sopra la traversa e chiude la notte. Il Milan cercava continuità, il Genoa sopravvivenza. Ne è uscita una gara tesa, nervosa, piena di episodi, in cui la logica ha provato a farsi largo senza riuscirci fino in fondo.

Milan-Genoa 1-1, pagelle: Leali in stato di grazia. Bartesaghi, l'ingenuità poteva costare cara - 1 grazie al gol di Lorenzo Colombo nel primo tempo e al pareggio nel finale di Leao ... eurosport.it

Nicolae Stanciu non si dà pace dopo il rigore sbagliato al 99’ in Milan-Genoa. Il centrocampista rossoblù, capitano della nazionale romena, ha espresso il proprio dispiacere su Instagram dopo l’ottimo 1-1 di San Siro e il successo sfumato all’ultimo per il suo e - facebook.com facebook

Pagelle #Milan- #Genoa: Leali strappa applausi su #Pulisic. #Fofana, scivolata da comiche x.com

