Milan Genoa 1-1 | Leao salva Allegri Stanciu sbaglia clamorosamente il rigore al 99?! Succede di tutto nel finale
Nel match della 19ª giornata di Serie A 2025/26, Milan e Genoa si sono conclusi sull’1-1. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, ha visto un finale intenso e incerto, con un rigore sbagliato al 99’ da Stanciu e un salvataggio di Leao che ha evitato una sconfitta per i rossoneri. Un incontro che resterà nella memoria per il suo finale movimentato.
Milan Genoa 1-1: succede di tutto nel finale di partita. Come è andato il match della 19ª giornata di Serie A 202526 Novanta minuti di battaglia e un recupero vietato ai deboli di cuore. Milan e Genoa chiudono sull'1-1 una sfida destinata a far discutere, che lascia i rossoneri di Massimiliano Allegri con l'amaro in .
Milan – Genoa 1-1 cronaca e highlights: il Diavolo si salva dal psicodramma! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Stanciu fallisce il rigore al 98’, Leao riprende il vantaggio dell’ex Colombo. generationsport.it
Milan-Genoa (1-1), le pagelle: Fofana scivola sul più bello (4), Bartesaghi fa rimpiangere Theo (5), Leao evita la sconfitta (6) - Lorenzo Colombo, il ragazzo cresciuto con la maglia del Milan addosso, rovina la serata a Massimiliano Allegri, le sue duecento panchine in rossonero. leggo.it
Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' - 1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' ... sport.sky.it
