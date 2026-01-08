Milan-Genoa 0-1 | Colombo porta in vantaggio gli ospiti | Serie A News
Nel match di Serie A tra Milan e Genoa, Colombo segna al 28' e porta gli ospiti in vantaggio. La rete dell'attaccante rossoblù si inserisce in un momento di buona pressione per il Genoa, che cerca di mantenere il risultato contro i rossoneri. La partita si svolge a San Siro, con il punteggio che al momento premia gli ospiti.
L'ex Lorenzo Colombo porta avanti il Genoa a 'San Siro' contro il Milan al 28', proprio nel momento migliore dei rossoblu. Il racconto del gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Fiorentina 0-1, Gosens porta in vantaggio gli ospiti | Serie A News
Leggi anche: Milan-Genoa 0-1, Colombo al 28' porta in vantaggio i rossoblù | La diretta
Serie A, Cagliari-Milan 0-1: la decide un gol di Leao. Rossoneri tornano primi. HIGHLIGHTS; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Milan-Genoa, Pulisic con Leao. Allegri già fa i conti; Milan-Genoa chiude il turno infrasettimanale.
Milan-Genoa 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Colombo - Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Milan-Genoa, il risultato in diretta LIVE - 0 il 15 dicembre 2024), solo una volta hanno registrato tre pareggi interni di fila in casa dei ... sport.sky.it
LIVE Milan-Genoa 0-1 Serie A 2025/2026: Colombo sblocca Milan-Genoa - Genoa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Serie A'da Milan - Genoa karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com
Milan-Genoa Sensazioni - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.