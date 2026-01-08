Il Milan sta finalizzando un accordo con Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 del Monza, nel quadro del progetto Milan Futuro. La trattativa si trova nelle fasi finali, rappresentando un passo importante per il rafforzamento delle giovani risorse del club. Questo trasferimento potrebbe contribuire alla crescita del talento italiano e al rafforzamento del settore giovanile rossonero.

Il Milan si muove anche sul fronte Milan Futuro. In queste ore il club rossonero è vicino a chiudere per Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 di proprietà del Monza. L’operazione è entrata nella fase conclusiva all’inizio di gennaio, con il Milan deciso a rinforzare il progetto Under 23. Sardo, in questa stagione, non ha trovato spazio con la prima squadra brianzola né in campionato né in Coppa Italia, fattore che ha favorito l’apertura alla cessione. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio dopo il passaggio dall’Ostiamare, il centrocampista ha maturato anche una breve esperienza all’estero con il Saarbrücken. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, vicino l’accordo per Jacopo Sardo

