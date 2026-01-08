Milan Florenzi | Ibra fa proprio la differenza Quando prendeva parola era pesante
Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Alessandro Florenzi ha condiviso le sue impressioni sugli anni trascorsi al Milan. Tra i temi affrontati, l'importanza di Zlatan Ibrahimovic in squadra e il suo ruolo di leader. Florenzi ha evidenziato come Ibra, quando interveniva, avesse un peso notevole, contribuendo a plasmare l’atmosfera e la dinamica del gruppo.
Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino del Milan e della Nazionale Italiana Alessandro Florenzi: le sue parole sugli anni al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Florenzi e il Milan, parola per parola: Zlatan, lo scudetto e la fine di un ciclo
Leggi anche: Trevisani pazzo di Pulisic: “Fa proprio la differenza. Il Milan deve affrontare …”
Florenzi: “Quando parlava Ibra faceva la differenza. Nell’anno dello scudetto sentivo un’energia particolare” - Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino rossonero Alessandro Florenzi che, tra le varie tematiche, ha parlato della sua esperienza ... milannews.it
Milan-Liverpool, le pagelle di CM: Ibra immobile, Theo svogliato. Kessie, che combini? - Maignan 5,5: qualche intervento poco sicuro mie primi minuti della partita, non perfetto sulla conclusione insidiosa di Chamberlain. calciomercato.com
Milan, buone notizie per il Verona: si rivede Florenzi, il programma per Ibrahimovic - Prosegue la marcia di avvicinamento del Milan alla fondamentale sfida di domenica contro il Verona in programma alle 20. calciomercato.com
Florenzi: “Quando parlava Ibra faceva la differenza. Nell’anno dello scudetto sentivo un’energia...”
Florenzi rivela sull’addio alla Roma e sullo Scudetto col Milan Ecco cosa ha detto - facebook.com facebook
Ex #Milan, #Florenzi: “Lo scudetto è stato incredibile, lo abbiamo vinto perché eravamo un grande gruppo” #MilanPress x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.