Milan Florenzi | Ibra fa proprio la differenza Quando prendeva parola era pesante

Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Alessandro Florenzi ha condiviso le sue impressioni sugli anni trascorsi al Milan. Tra i temi affrontati, l'importanza di Zlatan Ibrahimovic in squadra e il suo ruolo di leader. Florenzi ha evidenziato come Ibra, quando interveniva, avesse un peso notevole, contribuendo a plasmare l’atmosfera e la dinamica del gruppo.

