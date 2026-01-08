Milan Allegri come le funivie Ecco il curioso paragone di Hernanes

Hernanes, ex centrocampista brasiliano, ha commentato le possibilità di Milan e Allegri nella corsa allo scudetto. Con un paragone curioso, ha paragonato il tecnico rossonero alle funivie di Milano, sottolineando la sua capacità di affrontare le sfide e mantenere la calma in una stagione complessa. Le sue considerazioni offrono uno sguardo interessante sulla situazione attuale del campionato italiano.

Il 'Profeta' Hernanes, ex centrocampista brasiliano per Lazio, Inter e Juventus in Serie A, ha parlato della lotta Scudetto focalizzandosi sulle chance del Milan di Massimiliano Allegri di vincere il tricolore. Ecco le sue considerazioni. Il 'Profeta' Hernanes, ex centrocampista brasiliano per Lazio, Inter e Juventus in Serie A, ha parlato sui suoi social del Milan di Massimiliano Allegri facendo una strano paragone con le funivie.

