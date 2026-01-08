Migranti Trump attacca l’Onu | dovrebbe fermare le invasioni non finanziarle
Recentemente, Donald Trump ha criticato le Nazioni Unite, accusandole di finanziare ciò che definisce un attacco ai paesi occidentali e ai loro confini. La sua dichiarazione mette in discussione il ruolo e le responsabilità dell’ONU nel contesto delle migrazioni e della sicurezza internazionale, sollevando un dibattito sulle politiche di supporto e controllo delle istituzioni mondiali in materia di migranti.
''Le Nazioni Unite stanno finanziando un attacco ai paesi occidentali e ai loro confini!'', ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
