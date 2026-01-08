Migranti all’Aquila la città risponde | solidarietà trasversale riaccende il dibattito pubblico

A L'Aquila, la solidarietà verso i migranti senza alloggio si manifesta attraverso iniziative spontanee, come il sostegno alla Mensa dei poveri. Fraterna Tau sottolinea l'importanza di valori umani e civili, promuovendo un dialogo che supera le divisioni politiche. Questo atteggiamento riflette una risposta comunitaria che rafforza il senso di solidarietà e coesione sociale nella città.

L'Aquila - Sostegno spontaneo alla Mensa dei poveri per i migranti senza alloggio, Fraterna Tau richiama valori umani e civili oltre le divisioni politiche. Una mobilitazione spontanea e inattesa ha animato nelle ultime ore L’Aquila, dove numerosi cittadini si sono ritrovati alla Mensa dei poveri per offrire conforto e sostegno ai migranti che da settimane vivono senza un tetto. A raccontare quanto accaduto è Paolo Giorgi della Fraterna Tau Onlus, che parla di una risposta collettiva capace di andare oltre le appartenenze e le contrapposizioni. Secondo l’associazione, il gesto compiuto rappresenta un autentico atto di fraternità, fondato sull’idea di accogliere lo straniero come dovere che supera il solo ambito religioso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

