Migliaia di dischi e cd nel nuovo mercatino in Barona

Il 11 gennaio si terrà la undicesima edizione della Mostra e Mercato del Disco, organizzata dall’associazione Records Family Groove, presso il Barrio's Live in Barona. L’evento offre l’opportunità di esplorare una vasta selezione di dischi e CD, ideale per collezionisti e appassionati di musica. Un appuntamento dedicato a scoprire e acquistare rarità e titoli di diverso genere in un contesto dedicato alla cultura musicale.

Domenica 11 gennaio al Barrio's Live arriva l'undicesima edizione della Mostra e Mercato del Disco in Barona organizzata dall'associazione Records Family Groove.Il mercatinoLa manifestazione prevede la presenza di alcuni dei migliori espositori del settore, con migliaia di dischi, cd e articoli.

La mostra mercato del disco da Corbetta si sposta a Castellanza: vinili e CD da collezione alla Soevis Arena - Domenica 11 gennaio la storica fiera del vinile cambia sede: migliaia di dischi, scambi con espositori e ingresso gratuito a Castellanza ... varesenews.it

I grandi collezionisti. “Folgorato dalla musica: migliaia di dischi in vinile, cd, locandine e t-shirt” - Giannetto Marchettini, noto imprenditore e dirigente di Confindustria: “Sono stato folgorato all’inizio delle scuole medie dal rock anni ’70” Siena, 12 ottobre 2024 – Di solito si parla con Giannetto ... lanazione.it

Chiude dopo 32 anni di attività Déjà Vu Music dischi “tempietto del vinile” sito in via Manzoni, 38 a Olgiate Comasco (CO). «Grazie di cuore a tutte le migliaia di persone e agli amici che in questi anni hanno condiviso questa esperienza umana e professionale facebook

