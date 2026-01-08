Dietro il successo di chef Antonio Guida si cela una realtà familiare complessa, legata a una mutazione genetica rara. Le sfide di una condizione così difficile sono ancora più gravose per le famiglie che mancano di risorse adeguate. Conoscere e comprendere queste storie permette di sensibilizzare e promuovere un sostegno concreto a chi si trova ad affrontare situazioni simili.

Dietro una storia di successo, si nasconde anche una realtà privata difficile da affrontare, ma non impossibile. È la storia del 53enne Antonio Guida, chef del ristorante Seta, due stelle Michelin dentro al Mandarin Oriental di Milano. A Il Corriere della Sera Guida ha spiegato che la figlia Viola “ha una mutazione genetica rarissima, identificata da una sigla alfanumerica – IL1RAPL2 – di quelle che ti stravolgono la vita. Colpisce la corteccia cerebrale e interrompe i collegamenti tra i neuroni, il che può portare a un ritardo cognitivo del linguaggio. Per anni abbiamo avuto informazioni vaghe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia ha una mutazione genetica rarissima di quelle che ti stravolgono la vita. Il dramma vero lo vivono le famiglie che non possiedono risorse”: così chef Antonio Guida

Antonio Guida: «Ero dislessico, fui bocciato. I piatti migliori? Nascono dagli sbagli. Mia figlia ha una malattia rarissima: è lei la stella a cui tengo di più»

