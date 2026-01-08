Mi ha attirato fingendo il suicidio davanti ai figli poi il tentato omicidio della moglie

Rita Manganelli è stata vittima di un grave episodio di violenza domestica. Dopo essere stata colpita da un tentato omicidio da parte del marito, è stata ricoverata in terapia intensiva presso gli Spedali Civili di Brescia. Ora, grazie alle cure ricevute, si trova fuori pericolo. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità, evidenziando ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi contro la violenza di genere.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.