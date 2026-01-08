Mi ha attirato fingendo il suicidio davanti ai figli poi il tentato omicidio della moglie

Rita Manganelli è stata vittima di un grave episodio di violenza domestica. Dopo essere stata colpita da un tentato omicidio da parte del marito, è stata ricoverata in terapia intensiva presso gli Spedali Civili di Brescia. Ora, grazie alle cure ricevute, si trova fuori pericolo. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità, evidenziando ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi contro la violenza di genere.

Rita Manganelli è finalmente fuori pericolo. Dopo giorni che hanno tenuto con il fiato sospeso familiari e comunità, la donna ha lasciato il reparto di Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia, dove era stata ricoverata d'urgenza in seguito alla violenta aggressione subita dal marito.

Mi ha attirato fingendo il suicidio davanti ai figli, poi il tentato omicidio della moglie.

