Mette-Marit di Norvegia il figlio a processo | ondata di denunce nel Paese

In Norvegia si avvicina il processo di Mette-Marit, coinvolta in un caso che ha suscitato numerose denunce nel Paese. A meno di un mese dall'inizio, l’attenzione si concentra su un evento giudiziario che potrebbe avere ripercussioni significative. La vicenda rappresenta un momento importante per la giustizia norvegese e per l’opinione pubblica, che attende con attenzione l’esito di questa delicata questione.

Mancano tre settimane e sei giorni all’apertura di quello che in Norvegia è già stato definito il processo del secolo. Il Tribunale distrettuale di Oslo si prepara ad accogliere un caso destinato a lasciare un segno profondo, non solo per la gravità delle accuse ma per il legame diretto dell’imputato con la famiglia reale. Marius Borg Høiby, figlio della Principessa Mette-Marit, dovrà rispondere di oltre trenta capi d’accusa, quattro dei quali per stupro, in un procedimento che potrebbe durare fino a sette settimane. L’attenzione è altissima: 190 organi di stampa internazionali hanno chiesto l’accredito, a conferma di un interesse che va ben oltre i confini norvegesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

