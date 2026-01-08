Meteo | torna la pioggia su Arezzo Le previsioni per il weekend

Il meteo ad Arezzo torna a segnare pioggia e temperature in calo. Dopo un risveglio molto freddo con valori fino a -17 °C a 450 metri, una nuova perturbazione proveniente dalla Francia interesserà la zona entro la fine della giornata. Le previsioni indicano condizioni instabili anche nel fine settimana, con piogge frequenti e temperature in diminuzione.

Dopo il risveglio gelido di stamani, con valori che hanno sfiorato i -12 °C a 300 m di quota, punte di -17 °C a 450 m e -11 °C nell’Aretino a 400 metri, una nuova perturbazione è attesa in arrivo entro la fine della giornata, pilotata da una nuova ed energica depressione in arrivo dalla Francia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

