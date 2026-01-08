Il 8 gennaio 2026 a Roma si prevede tempo stabile con temperature invariate o leggermente in calo. Al mattino, condizioni asciutte con nuvolosità irregolare, mentre nel pomeriggio si attendono poche variazioni. La sera e la notte manterranno un clima asciutto, con possibili locali fenomeni in altre regioni del centro e del nord, dove si registreranno anche nevicate a quote collinari e montane.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velocità bassa in pianura padana e serena altrove locali fenomeni in Romagna con neve fin verso i 400 metri al pomeriggio non sono attese particolari variazioni tra la serata era notte numero si trova mento ma tempo ancora asciutto salvati fino a misura Romagna con neve a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con piogge diffuse neve in Appennino oltre 1600 1700 metri al pomeriggio poche variazioni Salvo calo della quota neve sull'Appennino umbro-marchigiano localmente fino in collina tra la terra e la notte ancora tempo instabile con piogge sparse Quota neve dai 500 metri tra Umbria e Marche tiene 1600 m dell'Abruzzo meridionale al sud Al mattino locali pioggia in Sardegna in campagna asciutta altrove con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio locali fenomeni anche sul Molise perlopiù invariato sulle altre regioni tra la serata precipitazioni in graduale estensione sul resto del Sud temperature minime massime stabili o in generale di induzione su tutta Italia calo più intenso al nord ed è tutto buon proseguimento di corta mi ricordo che le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 08-01-2026 ore 19:15

Meteo Roma – Breve tregua, a seguire nuovo peggioramento nel weekend - Dopo una fase più stabile, una perturbazione di origine polare riporterà piogge e un nuovo calo termico sul Lazio tra venerdì e il fine settimana. centrometeoitaliano.it