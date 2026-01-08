Meteo Friuli | il grande freddo dell’8 gennaio 26 Fusine a -20

Il 8 gennaio, il Friuli ha registrato temperature molto basse, con Fusine che ha raggiunto i -20°C. La notte è stata caratterizzata da un freddo intenso, che si è mantenuto anche durante le ore diurne. Le condizioni climatiche di questi giorni evidenziano un episodio di grande gelo nella regione, influenzando le attività quotidiane e i servizi locali.

(immagine pixapay) E' stata una notte freddissima e le temperature rigidissime si sono protratte anche dopo lo spuntare del sole. A Fusine alle ore 7 è stata registrata una temperature di -19.8, la temperature più bassa dell'intera regione secondo i rilevamenti dell'Osmer Arpa Fvg. immagine osmer Meno 14 a Tarvisio e meno 13 a Sappada ze vogliamo concentrare l'attenzione sui centri abitati con una popolazione più numerosa. Non va meglio in pianura con un meno 9 a Pradamano mentre il capoluogo friulano ferma, alle ore 7, il termometro a -5.6 gradi. Anche le località marine vanno sotto zero con Grado e LIgnano rispettivamente a -1.

