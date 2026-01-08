Meteo Friuli | il grande freddo dell’8 gennaio 2026 Fusine a -20

Il 8 gennaio 2026, il Friuli ha vissuto un’intensa ondata di freddo, con le temperature che hanno raggiunto punte di -20°C a Fusine. La notte è stata particolarmente gelida, e le condizioni si sono mantenute rigide anche dopo l’alba. Questo fenomeno meteorologico ha evidenziato le caratteristiche climatiche della regione durante i periodi di freddo intenso.

E’ stata una notte freddissima e le temperature rigidissime si sono protratte anche dopo lo spuntare del sole. A Fusine alle ore 7 è stata registrata una temperature di -19.8, la temperature più bassa dell’intera regione secondo i rilevamenti dell’Osmer Arpa Fvg. immagine osmer Meno 14 a Tarvisio e meno 13 a Sappada ze vogliamo concentrare l’attenzione sui centri abitati con una popolazione più numerosa. Non va meglio in pianura con un meno 9 a Pradamano mentre il capoluogo friulano ferma, alle ore 7, il termometro a -5.6 gradi. Anche le località marine vanno sotto zero con Grado e LIgnano rispettivamente a -1. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Meteo Friuli: il grande freddo dell’8 gennaio 2026, Fusine a -20 Leggi anche: Meteo Friuli: il grande freddo dell’8 gennaio 26, Fusine a -20 Leggi anche: A capodanno freddo e gelo, allerta meteo 1 gennaio 2026 per ghiaccio e vento forte Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meteo Friuli: il grande freddo dell’8 gennaio 26, Fusine a -20; Torna il grande freddo, temperature in picchiata. Le previsioni per San Silvestro e Capodanno; IL VIDEO. Grande freddo, ecco la neve a bassa quota: i fiocchi bianchi scendono tra le vie di Trieste; In Trentino e dintorni continua il grande freddo: fino a -10 nelle città. Meteo Friuli: il grande freddo dell’8 gennaio 26, Fusine a -20 - (immagine pixapay) E’ stata una notte freddissima e le temperature rigidissime si sono protratte anche dopo lo spuntare del sole. udine20.it Anche domani freddo artico, maltempo e neve. Le previsioni da mercoledì 7 gennaio - Oggi previsto cielo in gran parte nuvoloso, tempo che caratterizzerà l'intera giornata, con temperature tra 0° e 6°. meteo.it

Meteo, Anticiclone Russo-Siberiano in costruzione: Italia e Europa si preparano al GRANDE FREDDO - siberiano in arrivo: grande freddo e neve sull'Italia per l'Epifania. meteogiornale.it

++ LE PREVISIONI METEO IN FRIULI VENEZIA GIULIA DI LUNEDÌ 5 GENNAIO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/meteo-friuli-venezia-giulia/previsioni-meteo-friuli-venezia-giulia-5-gennai - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.