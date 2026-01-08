Meteo ancora pioggia e termometro sotto lo zero

Le condizioni meteo continuano a essere caratterizzate da pioggia e temperature sotto zero a Napoli. Secondo le previsioni di 3B Meteo, anche domani, 9 gennaio, si attendono precipitazioni. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio questa ondata di maltempo.

Non è finita l'ondata di maltempo che si è abbattuta su Napoli. Secondo gli esperti di 3B Meteo, domani, 9 gennaio, tornerà a piovere. La gironata dovrebbe presentarsi interamente nuvolosa, con una prima ondata di pioggia intorno alle 4 del mattino. Poi, nuove precipitazioni si presenteranno tra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Ancora pioggia e temporali: prolungata l'allerta meteo

Leggi anche: Meteo, Natale sotto zero: in arrivo pioggia, gelo e neve sull’Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Un dicembre mite e piovoso chiude il 2025, l'esperto: Il terzo anno più caldo del secolo e piogge sopra la media; Meteo Roma: oggi e domani nubi sparse, Domenica 4 pioggia; Capodanno a -2°C, primi giorni del 2026 senza pioggia e fine settimana soleggiato a Torino: le previsioni; Gelo e maltempo: il Lazio si sveglia sotto zero, neve e piogge in arrivo.

Maltempo/ Pioggia e neve a sud, termometro sotto zero - Maltempo/ Pioggia e neve a sud, termometro sotto zero Temperature ancora in picchiata, l'Italia nella morsa del gelo Roma, 16 dic. ecodibergamo.it

Meteo, Italia spaccata in due dal «ciclone di Natale»: vento, piogge e neve a nord, a sud il clima resta mite. «E da domani bel tempo ovunque» - In Pianura Padana massime intorno ai 5 gradi e qualche fiocco bianco anche a bassa quota specie in Emilia e Piemonte. msn.com

Meteo: Freddo, Pioggia e Vento nella notte di San Silvestro e Capodanno; dettagli Prossime Ore - La situazione meteo piuttosto dinamica che stiamo per vivere, proprio sul tramonto di questo 2025, è legata a diversi fattori. ilmeteo.it

Meteo: tra poche ore ancora Pioggia, Vento e nevicate, poi maltempo anche Venerdì; i dettagli - facebook.com facebook