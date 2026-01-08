Meteo ancora neve e temperature sottozero | quando finirà la rasoiata artica

L'inverno continua a portare neve e temperature sottozero in Italia, con punte di -17°C in Toscana e -10°C in Val Padana. Questo clima rigido, tipico del periodo, si prevede persista ancora per alcune settimane. Restare aggiornati sulle condizioni meteorologiche è importante per pianificare spostamenti e attività quotidiane, considerando le basse temperature e le eventuali criticità legate al gelo.

È inverno e fa freddo. Nulla di anomalo. Certo è che le temperature registrate in Italia nelle ultime sono di tutto rispetto, anche considerato il periodo: in val Padana i termometri sono scesi fino a -10 gradi, in Toscana si sono toccate punte di -17° C a 450 metri di quota. Minime sottozero. 🔗 Leggi su Today.it

