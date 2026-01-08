Meteo a Roma che tempo farà sabato e domenica? Le previsioni

Ecco le previsioni del tempo per Roma nel fine settimana. Dopo un inizio di gennaio caratterizzato da temperature molto basse e condizioni di gelo, si attende un cambiamento nel tempo. La perturbazione prevista porterà probabilmente variazioni meteorologiche, con possibili precipitazioni e un aumento della temperatura. Per avere informazioni dettagliate e aggiornate, consultate le previsioni locali prima di pianificare le vostre attività.

Che tempo farà a Roma il prossimo week end? Dopo il risveglio gelido di giovedì 8 gennaio, con valori diffusamente sotto zero anche nei sobborghi della Capitale e punte di -3 °C nel viterbese, una nuova perturbazione è attesa venerdì, pilotata da una forte depressione in avvicinamento dalla. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Meteo, che tempo farà a Natale: le previsioni Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Che tempo farà nel secondo weekend del 2026 | attenzione al vento. Meteo Roma – Tempo più stabile tra oggi e domani, salvo occasionali fenomeni, nuovo maltempo entro il weekend - Nuvolosità variabile nella giornata con possibili occasionali fenomeni, bel tempo domani, poi nuovo peggioramento tra venerdì e sabato ... centrometeoitaliano.it

Meteo Roma – Tempo stabile e clima fresco, piogge in arrivo dopo Capodanno ma con rialzo termico e clima più mite - Ultimo dell'anno stabile ma freddo, nuvolosità in aumento da Capodanno con anche delle piogge a seguire ma con rialzo termico ... centrometeoitaliano.it

Previsioni meteo Roma e Lazio – Domenica 4 gennaio 2026: cielo variabile e clima invernale previsioni - Meteo Roma e Lazio per domenica 4 gennaio 2026: nuvolosità variabile, freddo al mattino, temperature nella media e tempo stabile. romadailynews.it

Maltempo con pioggia incessante a Roma, e le previsioni meteo non indicano miglioramenti imminenti. L'allerta arancione è stata diramata lunedì 5 gennaio 2026 e per le successive 24-36 ore. Dopo 48 ore di pioggia battente, in tarda mattinata, sono esondat - facebook.com facebook

#Meteo: #Roma, tromba d'aria in zona #Frattocchie, vola tutto! Il #Video x.com

