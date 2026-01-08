Mercosur Macron Accordo obsoleto la Francia voterà contro

La Francia ha annunciato che voterà contro la firma dell'accordo tra l'Unione Europea e i paesi del Mercosur. Macron ha definito l'accordo obsoleto e ha espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni ambientali e agricole. Questa decisione potrebbe influenzare il processo di ratifica e riflettere le diverse posizioni degli Stati membri sull'intesa commerciale.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Francia ha deciso di votare contro la firma dell'accordo tra l'Unione Europea e i paesi del Mercosur”. Così su X il presidente francese Emmanuel Macron. “La Francia sostiene il commercio internazionale, ma l'accordo UE-Mercosur è obsoleto, negoziato per troppo tempo con termini obsoleti (il mandato del 1999). Sebbene la diversificazione commerciale sia necessaria, i benefici economici dell'accordo UE-Mercosur saranno limitati per la crescita francese ed europea (+0,05% del PIL dell'UE entro il 2040, secondo la Commissione) – sottolinea Macron -. Ciò non giustifica l'esposizione di settori agricoli sensibili, essenziali per la nostra sovranità alimentare. 🔗 Leggi su Iltempo.itImmagine generica

