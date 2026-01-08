Mercosur Macron Accordo obsoleto la Francia voterà contro

La Francia ha annunciato che voterà contro la firma dell'accordo tra l'Unione Europea e i paesi del Mercosur. Macron ha definito l'accordo obsoleto e ha espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni ambientali e agricole. Questa decisione potrebbe influenzare il processo di ratifica e riflettere le diverse posizioni degli Stati membri sull'intesa commerciale.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Francia ha deciso di votare contro la firma dell'accordo tra l'Unione Europea e i paesi del Mercosur”. Così su X il presidente francese Emmanuel Macron. “La Francia sostiene il commercio internazionale, ma l'accordo UE-Mercosur è obsoleto, negoziato per troppo tempo con termini obsoleti (il mandato del 1999). Sebbene la diversificazione commerciale sia necessaria, i benefici economici dell'accordo UE-Mercosur saranno limitati per la crescita francese ed europea (+0,05% del PIL dell'UE entro il 2040, secondo la Commissione) – sottolinea Macron -. Ciò non giustifica l'esposizione di settori agricoli sensibili, essenziali per la nostra sovranità alimentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Mercosur, Macron: “La Francia voterà contro” Leggi anche: Macron chiede a Meloni una alleanza per far slittare l'accordo Ue-Mercosur Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mercosur, Macron "Accordo obsoleto, la Francia voterà contro" - "La Francia ha deciso di votare contro la firma dell'accordo tra l'Unione Europea e i paesi del Mercosur". msn.com

Macron, La Francia voterà contro l’accordo sul Mercosur - Il presidente: «Rifiuto politico unanime dell’accordo, come hanno chiaramente dimostrato i recenti dibattiti all’Assemblea Nazionale e al Senato» ... ilsole24ore.com

Emmanuel Macron ha detto che la Francia voterà contro l’accordo col Mercosur - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto che la Francia voterà contro l’entrata in vigore dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e l’area del Mercosur, il mercato comune latinoamerican ... ilpost.it

Mi dispiace quasi per Emmanuel Macron. Quasi. Le Figaro ringrazia Giorgia Meloni e, senza troppi giri di parole, racconta una scena che in Francia brucia: il rinvio dell’accordo Mercosur arriva grazie all’Italia, non all’Eliseo. Traduzione dal francese non ufficia - facebook.com facebook

#Mercosur Rinviato l'accordo commerciale tra #UE e Mercato Comune Sudamericano. Meloni: altro tempo per avere garanzie per gli agricoltori. Macron: servono clausole di salvaguardia per agricoltura e ambiente. Von der Leyen: raggiunta una svolta per l x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.