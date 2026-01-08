Mercosur il no della Lega Centinaio | Non siamo soddisfatti Ho detto no all’accordo da ministro e lo ribadirò ora – L’intervista

La Lega esprime il suo dissenso riguardo all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur, dopo decenni di negoziati. Centinaio, in qualità di ex ministro, ribadisce il suo no all’intesa, sottolineando le preoccupazioni del partito. La questione rimane al centro del dibattito politico, con un’attenzione particolare alle implicazioni economiche e strategiche di un accordo che si avvicina alla ratifica.

Dopo 25 anni di negoziati, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi del Sud America aderenti al Mercosur è a un passo dall’approvazione. Domani è atteso un passaggio cruciale sul via libera all’intesa con l’organizzazione economica sudamericana: gli ambasciatori dei Ventisette si riuniranno per approvare l’accordo. Nelle ultime settimane anche l’ Esecutivo italiano sembra essersi progressivamente convinto. Dopo aver chiesto, insieme alla Francia, di rinviare il summit con i Paesi sudamericani per rivedere alcuni punti dell’accordo e rafforzare le clausole di salvaguardia, ora Roma guarda con maggiore favore alle nuove misure presentate dalla Commissione europea. 🔗 Leggi su Open.online

