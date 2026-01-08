Mercosur alla vigilia del voto sull’accordo proteste dei trattori a Parigi e in Grecia Agricoltori italiani in piazza a Milano venerdì

Sul fronte del Mercosur, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i paesi sudamericani è al centro di tensioni e proteste. Dopo un negoziato durato 25 anni, la firma prevista per il 12 gennaio si avvicina, mentre in Europa si registrano manifestazioni di agricoltori, tra cui quelle di Milano venerdì, e proteste in Francia e Grecia. La situazione evidenzia le sfide e le opposizioni legate a questo accordo commerciale.

È caos sul Mercosur, l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay che, dopo un negoziato durato 25 anni, dovrebbe essere firmato il 12 gennaio. Sempre se venerdì si raggiungerà un’intesa durante la riunione degli ambasciatori dei Paesi Ue (Coreper). In Spagna, il premier Pedro Sanchez incrocia le dita, ma Paesi come Ungheria e Irlanda hanno ribadito il loro ‘no’ e in Francia e Grecia i trattori invadono piazze e autostrade. A Parigi sono entrati all’alba. Nonostante i divieti, la protesta ha raggiunto i principali monumenti della capitale, la Tour Eiffel e l’Arco di Trionfo e gli agricoltori hanno tentato di scavalcare le inferriate che proteggono l’ Assemblée Nationale, chiedendo di essere ricevuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

