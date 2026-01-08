Il mercato calcistico tra le squadre della regione registra due importanti movimentazioni. Il Trodica annuncia l’ingaggio di Pitronaci e Monaco, rafforzando la propria rosa. Nel frattempo, si conclude l’esperienza di Alexander Strupsceki alla Sangiustese, con cui ha giocato dall’inizio della stagione, dopo aver passato le esperienze con Matelica e Civitanovese. Questi cambiamenti contribuiscono a definire il panorama delle squadre locali in vista delle prossime sfide.

Si chiude l’esperienza di Alexander Strupsceki alla Sangiustese. Si sono infatti separate le strade tra il club rossoblù e il giocatore arrivato a inizio stagione dopo le esperienze con Matelica e Civitanovese. In un post la società ringrazia il giocatore "per la serietà e l’impegno mostrato nella prima parte di stagione e gli augura il meglio per il futuro". Il Trodica ufficializza altri due colpi sui quali stava lavorando da tempo. Saranno agli ordini dell’allenatore Buratti il difensore Andrea Monaco, lo scorso anno nell’Eccellenza abruzzese, e il trequartista Lucas Pitronaci, che aveva iniziato la stagione nella Civitanovese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Si dividono le strade tra Strupsceki e Sangiustese. Il Trodica annuncia due colpi: Pitronaci e Monaco

