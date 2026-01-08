Mercato San Severino sotto choc | muore a 34 anni Carmen Grotta mamma da poche settimane

Il paese di Mercato San Severino si stringe nel dolore per la perdita di Carmen Grotta, scomparsa a soli 34 anni. La comunità di Acquarola è profondamente colpita da questa tragedia, che ha lasciato un vuoto incolmabile. La notizia, diffusa l’8 gennaio 2026, ha suscitato grande commozione tra residenti e familiari, che ricordano Carmen come una mamma giovane e amata.

La frazione di Acquarola in lutto. Un’intera comunità si è fermata oggi, 8 gennaio 2026, davanti alla notizia della prematura scomparsa di Carmen Grotta, venuta a mancare all’età di soli 34 anni. Un dolore improvviso e profondo che ha colpito Mercato San Severino, in provincia di Salerno, e in modo particolare la frazione di Acquarola, dove la giovane donna viveva ed era conosciuta e stimata. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti familiari, amici e vicini di casa. Un lutto che assume contorni ancora più drammatici alla luce di un dettaglio che rende la tragedia ancor più difficile da accettare: Carmen era diventata mamma da meno di un mese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

