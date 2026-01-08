Mercato Lazio-Maldini palla alla Dea che segue Giovane

Nel mercato invernale, Lazio e Fiorentina sono impegnate nel cercare rinforzi. La Lazio punta su Daniel Maldini, che finora ha giocato 116 minuti, mentre la Fiorentina segue Marco Brescianini, utilizzato solo 160 volte. L'Atalanta, ancora in attesa, valuta attentamente le possibilità di mercato per i due giovani, monitorando attentamente le prestazioni dei loro ex prodotti del vivaio Milan.

La Lazio all'assalto di Daniel Maldini, la Fiorentina su Marco Brescianini. L' Atalanta, per ora alla finestra sul mercato invernale, che la dirigenza nerazzurra monitora con attenzione, sta valutando cosa fare dei due ex prodotti del vivaio Milan finora utilizzati poco o niente: per Maldini appena 116 minuti da settembre, per Brescianini solo 160. Sul figlio d'arte è piombata la Lazio, che sta facendo cassa con le cessioni di Castellanos e quella imminente di Guendouzi: il club di Lotito vorrebbe prenderlo in prestito semestrale con obbligo di riscatto a 10 milioni più i bonus in caso di qualificazione europea.

