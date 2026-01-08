Mercato Juve Moretto sicuro | Presto nuovi contatti! Comolli vuole bloccarlo ora in vista di giugno

Secondo le ultime indiscrezioni, il mercato della Juventus si sta muovendo con nuovi contatti in vista della prossima sessione di mercato. Moretto conferma l’intenzione di avvicinarsi a potenziali acquisti, mentre Comolli sembra voler intervenire subito per bloccare alcune trattative in vista di giugno. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle strategie di mercato dei bianconeri e alle mosse dei loro interlocutori.

. Si scalda la pista per il difensore in scadenza. La difesa della Juventus potrebbe presto arricchirsi di un nuovo innesto di spessore internazionale. Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha confermato il forte interesse dei bianconeri per Marcos Senesi, difensore argentino del Bournemouth. Il centrale classe 1997, dotato di passaporto italiano, è diventato una delle opportunità più ghiotte del mercato europeo a causa della sua situazione contrattuale: il suo accordo con le Cherries scadrà il 30 giugno 2026 e il giocatore ha già comunicato di non voler rinnovare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

