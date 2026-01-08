Mercato Juve Moretto sicuro | Presto nuovi contatti! Comolli vuole bloccarlo ora in vista di giugno

Da juventusnews24.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le ultime indiscrezioni, il mercato della Juventus si sta muovendo con nuovi contatti in vista della prossima sessione di mercato. Moretto conferma l’intenzione di avvicinarsi a potenziali acquisti, mentre Comolli sembra voler intervenire subito per bloccare alcune trattative in vista di giugno. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle strategie di mercato dei bianconeri e alle mosse dei loro interlocutori.

. Si scalda la pista per il difensore in scadenza. La difesa della  Juventus  potrebbe presto arricchirsi di un nuovo innesto di spessore internazionale. Sul canale YouTube di   Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato  Matteo Moretto  ha confermato il forte interesse dei bianconeri per  Marcos Senesi, difensore argentino del  Bournemouth. Il centrale classe 1997, dotato di passaporto italiano, è diventato una delle opportunità più ghiotte del mercato europeo a causa della sua situazione contrattuale: il suo accordo con le  Cherries  scadrà il  30 giugno 2026  e il giocatore ha già comunicato di non voler rinnovare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve moretto sicuro presto nuovi contatti comolli vuole bloccarlo ora in vista di giugno

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Moretto sicuro: «Presto nuovi contatti! Comolli vuole bloccarlo ora in vista di giugno»

Leggi anche: Schlager Juve, Moretto sicuro: Comolli vuole bloccarlo a gennaio per l’estate. Ecco la strategia del club bianconero

Leggi anche: Giovane Inter, l’allarme di Moretto: «I nerazzurri vogliono bloccarlo, ma ci sono 2 nuovi club per gennaio!»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Moretto – La Juventus è alla ricerca di un vice Yildiz: cosa filtra su Chiesa e non solo; Moretto: “Cosa offrirà la Juve per Frattesi ma c’è la Turchia. Più che Cancelo…”; Frattesi tra la Juventus e la Turchia, Moretto: Il nodo con l'Inter è questo!; Moretto – La Juventus è alla ricerca di un vice Yildiz: cosa filtra su Chiesa e non solo.

mercato juve moretto sicuroMoretto: “La Juventus sta valutando internamente che tipo di calciatore serve per il ruolo di vice Yildiz. Su Chiesa, Boga e Maldini…” - Matteo Moretto, sul canale YouTube, ha parlato del mercato della Juventus che vorrebbe prendere un vice di Kenan Yildiz: "Sì, l'abbiamo raccontato all'interno di un video, ... tuttojuve.com

Juventus, Moretto: ‘Si cerca un esterno alto che possa fare il vice di Yildiz’ - La Juventus sta già guardando con grande attenzione al mercato di gennaio, con l’obiettivo di intervenire in modo mirato per rinforzare la rosa e correggere alcune lacune emerse nella prima parte di ... it.blastingnews.com

Juve, Moretto: 'Mendoza dell’Elche è un calciatore che seguono da tempo' - Nelle scorse ore, il giornalista Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando del mercato che potrebbe fare la Vecchia Signora, ha sottolineato come il club ... it.blastingnews.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.