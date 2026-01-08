Mercato In arrivo anche l’ala Selvini un ‘Toro’ per i galletti
Il mercato si arricchisce di un nuovo arrivo: Alessandro Selvini si prepara a vestire la maglia del Forlì. Sebbene non sia ancora ufficiale, le voci confermano il suo trasferimento, che rappresenta un investimento importante per la squadra. La sua presenza potenzialmente rafforzerà l’organico e offrirà nuove soluzioni tattiche per la stagione in corso.
Mancano ancora i crismi dell’ufficialità, ma ormai non ci sono più dubbi: Alessandro Selvini è un nuovo giocatore del Forlì. Ciociaro classe 2004, è un’ala sinistra duttile, potendo agire anche da prima o seconda punta. Arriva dal Frosinone, nel cui settore giovanile ha svolto tutta la trafila. È il secondo colpo, dopo Palomba, del mercato di riparazione biancorosso. Selvini andrà a puntellare un reparto offensivo rimasto sguarnito di alternative dopo gli addii dei deludentissimi Francesco Manuzzi e Simone Saporetti, entrambi transitati da Forlì rapidi come meteore senza lasciare il segno e oggi accasatisi in serie D rispettivamente al Piacenza e alla Pistoiese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Parte il mercato in uscita del Forlì: si separano le strade tra i galletti e Stefano Pellizzari
Leggi anche: Mercato Inter, per la fascia destra emerge anche l’opzione Dodò: possibile assist in arrivo da Firenze
La Lazio batte il primo colpo sul mercato, dopo la cessione di Castellanos al West Ham, con quella di Guendouzi al Fenerbahce in arrivo e l'altra possibile di Tavares (Al-Ittihad o Besiktas). E non sarà il solo nuovo acquisto. Tutti i dettagli. - facebook.com facebook
Sampdoria scatenata sul mercato: in arrivo quattro giocatori per rinforzare la rosa di Gregucci x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.