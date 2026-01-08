Mercato Genoa in dirittura d’arrivo Bento! Il Grifone ha messo la freccia sulle altre pretendenti

Il mercato del Genoa si avvia alla conclusione con l’accordo per Bento. Il club rossoblù ha accelerato le trattative, superando le concorrenti, e si appresta a formalizzare l’acquisto del portiere brasiliano. Si tratta di un intervento strategico per rafforzare la rosa e garantire maggiore affidabilità tra i pali. L’operazione rappresenta un passo importante nel progetto del Genoa per la prossima stagione.

per il portiere brasiliano: le ultime Il Genoa è pronto a blindare la propria porta con un acquisto di spessore internazionale. Dopo aver visto sfumare il romantico ritorno di Mattia Perin dalla Juventus, la dirigenza del Grifone ha virato con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

