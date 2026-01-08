La Viridissima Apecchio, in seconda categoria, annuncia il cambio di allenatore con l’arrivo di Giovanni Cipolla, ex calciatore professionista e già alla guida di squadre umbre. Nel mercato dilettanti, Urbania si avvicina a bomber D’Urso, mentre Fulgini è vicino a Cagli. Questi movimenti rappresentano importanti aggiornamenti per le squadre coinvolte, in un contesto di crescita e rinnovamento del calcio regionale.

Cambio tecnico alla Viridissima Apecchio militante nel girone A di Seconda categoria. Il Club del presidente Stefano Pierotti ha chiamato da ieri a guidare la prima squadra l’allenatore Giovani Cipolla, ex calciatore professionistico e che dopo alcune stagioni alla guida di squadre umbre (Pietralunghese e Città di Castello in promozione) si era seduto sulle panchine della Nuova Real Metauro e poi dell’Audax Calcio Piobbico. Cipolla prende il posto di Francesco Cantarini a cui la società ha rivolto parole di ringraziamento per la professionalità dimostrata, augurando allo stesso crescenti successi sportivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato dilettanti: la Viridissima Apecchio affida la panchina a Cipolla. Urbania molto vicina a bomber D’Urso, Fulgini a Cagli

