Mercato del lavoro domanda e offerta faticano a incontrarsi in Provincia | difficile coprire il 49% dei posti

In provincia di Forlì e Cesena, il mercato del lavoro presenta un divario tra domanda e offerta: le imprese prevedono circa 49.000 nuovi contratti nei prossimi dodici mesi, ma circa la metà di questi posti rischia di rimanere scoperta a causa della carenza di lavoratori disponibili. Questa situazione evidenzia le difficoltà di trovare personale qualificato, influenzando il funzionamento e lo sviluppo delle imprese locali.

Il lavoro c'è, sono i lavoratori a mancare all'appello. Le imprese di Forlì e Cesena prevedono di attivare quasi 49mila nuovi contratti nei prossimi dodici mesi, ma per un posto su due la ricerca rischia di trasformarsi in un’impresa impossibile. I dati della Camera di commercio fotografano il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: A Rimini mercato immobiliare in fermento. "La sfida ora è colmare il divario tra domanda e offerta" Leggi anche: Mercato del lavoro in crescita nel Veronese: in 9 mesi +26mila posti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lavoro in Italia nel 2026, cresce la domanda di figure professionali specializzate; Lavoro, nel 2026 crescita trainata da digitale e automazione; Lavoro e ISEE: perché oggi in Italia restare poveri conviene; Retribuzioni e competenze: come cambia il mercato del lavoro IT. Lavoro in Italia nel 2026, quali sono le figure professionali specializzate più richieste - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro in Italia nel 2026, quali sono le figure professionali specializzate più richieste ... tg24.sky.it

Mercato del lavoro e neodiplomati: i posti disponibili per liceali, tecnici e professionali - La recente lettera del Ministro Valditara, in vista dell’Orientamento per le iscrizioni alle prime classi, fornisce dati significativi sul fabbisogno di lavoratori diplomati nel periodo 2025- catania.liveuniversity.it

Numero programmato, essenziali dinamiche di domanda e offerta del mercato del lavoro - I dati sull’andamento del rapporto tra domande e posti disponibili (D/P) per l’accesso alle lauree delle professioni sanitarie mettono in luce una tendenza frequente da parte di alcune Università: la ... quotidianosanita.it

Telesveva. . SERIE D | Fasano sbloccato, ora doppio test casalingo. Mercato, Montanaro al lavoro per un esterno #fasano #montanaro #sport facebook

Tra le notizie #TelCoffee @sole24ore Il mercato del lavoro cresce in modo più selettivo e qualificato: aumentano a ritmi record le richieste di competenze digitali, dalla cybersecurity al machine learning. Per Asstel la chiave è chiara: puntare sulle perso x.com

