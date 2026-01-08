Mercato Belardinelli piace alla Reggiana Maleh sulla strada del ritorno?

Il mercato di gennaio si apre con alcune novità per le squadre italiane. La Reggiana mostra interesse per Belardinelli, mentre Maleh potrebbe presto tornare in movimento. Per l’Empoli, il mese rappresenta un momento cruciale, tra l’arrivo del nuovo direttore sportivo Stefanelli e una sessione di mercato invernale ricca di decisioni importanti. Le prossime settimane saranno decisive per le strategie delle squadre coinvolte, in un contesto di cambiamenti e opportunità.

Per l’ Empoli quello di gennaio sarà un mese particolarmente intenso. Iniziato il nuovo anno con l’ufficialità dell’arrivo di Stefano Stefanelli come direttore sportivo, il club azzurro – oltre agli impegni in campionato – si prepara ad affrontare un’accesa sessione di mercato invernale. Sul fronte uscite è in bilico la posizione di Luca Belardinelli (nella foto). Il classe 2001 sembrava potesse essere un perno del centrocampo azzurro, ma gli ultimi minuti risalgono ormai alla sconfitta per 1-0 del primo novembre scorso contro la Virtus Entella. Da quel momento in poi il giocatore è stato escluso tre volte dalle convocazioni per infortunio e successivamente ha fatto quattro panchine di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

