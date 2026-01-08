Mercatello Non permetterò che vengano spezzate le Ali a mio figlio autistico | l' appello di mamma Annarita
Annarita Ruggiero, madre del 13enne Nicolò con autismo, ha espresso un forte appello a Mercatello, sottolineando l'importanza di proteggere i diritti e il benessere del suo bambino. Nel suo messaggio, evidenzia la necessità di garantire un ambiente di rispetto e supporto per i giovani con bisogni speciali, auspicando che le loro “Ali” non vengano mai spezzate. La sua testimonianza invita alla riflessione sull’inclusione e l’attenzione verso le persone con
“Non permetterò che vengano spezzate le Ali a mio figlio autistico”: lo ha scritto Annarita Ruggiero, madre del 13enne Nicolò che frequenta il plesso di Mercatello dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Sentito, l’appello della madre in una lettera-aperta: “Non permetterò che vengano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
