Meno piogge ma più intense | come sono cambiate le precipitazioni in Italia negli ultimi 200 anni

Negli ultimi duecento anni, le precipitazioni in Italia sono cambiate significativamente. Le piogge sono meno frequenti, ma quando si verificano, tendono a essere più intense e violente. Uno studio dell’Università di Pisa analizza questo cambiamento, offrendo un quadro dettagliato delle variazioni nel pattern delle precipitazioni sul territorio nazionale nel corso del tempo, contribuendo a comprendere le conseguenze climatiche a lungo termine.

In Italia piove meno, ma quando piove lo fa in modo più intenso e violento. È il quadro che emerge da un ampio studio condotto dall’Università di Pisa, che per la prima volta ricostruisce l’andamento delle precipitazioni sul territorio nazionale lungo un arco temporale di oltre due secoli. La ricerca, firmata da Marco Luppichini e Monica Bini del Dipartimento di Scienze della Terra, analizza dati storici e strumentali per comprendere come il regime delle piogge sia cambiato dal XIX secolo a oggi. Un’analisi su sei grandi aree climatiche italiane. Lo studio prende in esame oltre 200 anni di dati pluviometrici, integrando archivi storici e reti di misurazione moderne, per ricostruire l’evoluzione delle precipitazioni in sei grandi aree climatiche italiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

