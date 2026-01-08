memorie di un rivoluzionario la straordinaria vita del principe anarchico kropotkin

Con Memorie di un rivoluzionario, pubblicato da Elèuthera nel novembre 2025, torna in libreria una delle opere autobiografiche più importanti del pensiero politico moderno. Non si tratta soltanto del racconto di una vita fuori del comune, ma di un documento storico e umano che attraversa l’Ottocento europeo e russo, illuminando dall’interno la nascita dell’anarchismo e le contraddizioni di un’epoca segnata da profonde trasformazioni sociali. Pëtr Alekseevi? Kropotkin, principe russo (moscovita) diventato scienziato, geografo, esule rivoluzionario e teorico dell’anarchismo, affida a queste pagine una narrazione che unisce memoria personale e riflessione politica, affresco storico e manifesto etico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

